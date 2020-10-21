الهلال يعود للمنافسة بثلاثية في اهلي شندي

عاد الهلال للمنافسة علي اللقب بعد فوزه على الأهلي شندي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب استاد الخرطوم.الثلاثاء

واحرز أهداف الهلال وفق صحيفة اليوم التالي كل من أطهر الطاهرهدفين، وهدف لنزار حامد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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