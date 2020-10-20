(كسلا): تعطيل الدراسة يوم (21) اكتوبر

اصدر مدير عام وزارة التربية والتعليم المكلف بولاية كسلا احمد حسن محمد فضل قرارا قضى بتعطيل الدراسة بجميع مدارس الاساس والثانوي بالولاية. وبرر الوزير في بيان ل وفق صحيفة اخر لحظة الخطوة احتفالا بذكرى ثورة اكتوبر المجيدة الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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