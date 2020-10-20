تجهيز الجوهرة الزرقاء لموقعة صقور الجديان و النجوم السوداء

شهد مكتب رئيس اتحاد الكرة اجتماعا تنسيقيا مهما برئاسة رئيس الاتحاد كمال شداد، وفي حضور رئيس لجنة المنتخبات الوطنية حسن برقو، ورئيس نادي الهلال هشام السوباط الذي ترأس وفد النادي الأزرق والذي ضم إلى جانبه إسماعيل عثمان، والمهندس رامي كمال، وجرى الاجتماع وفق صحيفة السوداني في وجود المهندس عصام شعبان نائب الأمين العام في الاتحاد والمكلف من قبل الكاف وهو المنسق المعتمد للتقييم الأولي لجاهزية استاد الهلال من أجل استقبال مباراة السودان وغانا يوم 17 نوفمبر المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات أمم افريقيا بالكاميرون،

وكذلك كان حضوراً الاستاذ هشام محمد أحمد المنسق الأمني بالاتحاد والكاف، والمهندس عزالدين الحاج رئيس هيئة تراخيص الأندية، وتم خلال الاجتماع مناقشة كل الملاحظات، والاستفسارات التي وردت لاحقاً من الكاف عن جاهزية الملعب، وتم اتخاذ عدة تدابير فورية لتجهيز الاستاد بما يجعله خاليا من الملاحظات قبل مواجهة صقور الجديان والنجوم السوداء، وأعرب الوفد الهلالي عن السعي الجاد من أجل تقاسم المسؤولية الوطنية مع اتحاد الكرة فيما يلي المنتخب الوطني الأول، وشكر قادة الاتحاد قادة لجنة تطبيع الهلال على التعاون والاهتمام، متمنين أن تكلل كل المساعي بالنجاح ..

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)