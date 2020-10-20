ولاية الخرطوم تؤكد تأمين مسارات مواكب ( 21 ) أكتوبر

اعتذرت ولاية الخرطوم لمواطنيها عن ما سيمسهم من ضُرٍّ جراء إغلاق الكباري الرابط بين العاصمة من الساعة 12 منتصف الليل وحتى مساء الأربعاء 21 أكتوبر. بناءً على ما تملك من معلومات عن تحركات النظام البائد ودعواتهم البائسة لهذا اليوم العظيم والاستماتة في محاولة حرف مواكب الثوار عن مساراتها الثورية بغرض إحداث الفوضى.

وأكّدت الولاية في بيان اطلعت عليه (أخبار الخليج 365) بأنّها ستعمل على تأمين مسارات مواكب 21 أكتوبر، واشارت الى أن سلمية المواكب هي التي أنجزت الثورة والتغيير وأزالت نظام الثلاثين عاماً القمئ،

وهي قادرة للضغط على هياكل السلطة الانتقالية لاستكمال أهداف الثورة وتخطي عقبات وتحديات الفترة الانتقالية، وشددت الولاية على أن حرية التعبير حق انتزعه الثوار عنوةً واقتداراً، ولا توجد سلطة قادرة على انتزاعه، وهو حق تكفله الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ولزاماً علينا كممثلين لهذه السلطة توفير الحماية لقيام من يرغب بممارسة كامل حقوقه غير منقوصة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)