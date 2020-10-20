الخرطوم تقرر إغلاق الكباري و الجيش ينتشر بمحيط القيادة

ولاية الخرطوم تقرر إغلاق الكباري التي تربط مدن العاصمة الثلاث ابتداءً من منتصف الليل وحتى مساء غداً و إنتشار كثيف للجيش فى محيط القيادة العامة للقوات المسلحة فيما اعلنت لجان المقاومة أن مجلس الوزراء هو وجهة مليونية 21 أكتوبر وذلك وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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