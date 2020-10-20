رسالة من الرئيس الإريتري أفورقي للبرهان

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. جاء ذلك لدى استقباله الثلاثاء وزير خارجية إريتريا ومبعوث الرئيس الإرتيري، عثمان صالح الذي سلمه الرسالة. Advertisements وتطرق اللقاء وفق ( سونا) إلى آفاق التعاون بين السودان وإريتريا في كافة المجالات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك على المحيطين الإقليمي والدولي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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