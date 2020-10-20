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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
قالت الدكتورة هبة محمد على وزير المالية فى حكومة السودان: بدأنا طريق الخروج من قائمة الإرهاب، وأضافت الوزيرة: نتوقع الخروج من قائمة الإرهاب في 31 ديسمبر، متابعة: حكومتنا وصلت إلى السلطة بفضل ثورة الشعب.
وتابعت وزيرة المالية في حكومة السودان: نرفض أن يزداد الشعب فقرا وإصلاحاتنا ستحقق نتائج.
وفى وقت سابق، كشف السودان تفاصيل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رفعها من قائمة الإرهاب، حيث قالت هبة محمد على، وزيرة المالية السودانية، إن الشعب تحمل كل شرور النظام السابق، معربة عن سعادتها بالتعهدات الأمريكية برفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وقدرت وزيرة المالية السودانية، خلال مؤتمر صحفى لعدد من الوزراء السودانيين بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، بلادها لدى واشنطن، بـ 700 مليون دولار.، كاشفة عن نية الحكومة تغيير سعر الصرف للجنيه السوداني، و السماح بالتحويلات المالية من الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أول موعد متوقع لخروج السودان من قوائم الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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