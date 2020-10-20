(4000) عامل وعاملة لغسيل وتطهير المسجد الحرام يومياً

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتكثيف أعمال التطهير والتعطير بالمسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة، لضمان سلامة المصلين والمعتمرين، ومنع وصول فيروس كورونا للمسجد الحرام، حيث جندت 180 موظفاً يشرفون على أكثر من 4000 عامل وعاملة لتطهير وتعطير المسجد الحرام، موزعين على 3 ورديات خلال الأربع والعشرين ساعة، ليتم غسل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10 مرات يومياً، مستخدمين أجود أنواع المطهرات والمعقمات الصديقة للبيئة.

وأكد مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام، جابر الودعاني، أنه يستخدم يوميا قرابة 60,000 لتر من المطهرات صديقة البيئة أثناء الغسيل، و100 معدة غسيل حديثة، و1200 لتر من المعطرات.

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وذكر الودعاني وفق العربية نت أن عمليات غسل صحن المطاف وحجر إسماعيل، ومسح وتعطير الحجر الأسود، والركن اليماني، والملتزم، والحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة، والمكبرية، تتم على مدار الساعة.

وقال العتيبي: سخرت إدارة الساحات بالمسجد الحرام جميع إمكاناتها البشرية وطاقاتها وجميع السبل المساعدة لاستقبال الدفعة الثانية من المعتمرين في سبيل تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام والمحافظة على ساحاته.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)