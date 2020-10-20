قطر ترحب بإعلان ترمب بشأن السودان

رحبت دولة قطر بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر إلى استكمال إجراءات حذف السودان من القائمة الأمريكية عاجلا، وعبرت عن أملها في أن تسهم الخطوة المرتقبة في دعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان.

وجدد البيان دعم دولة قطر للسودان، وتطلعات شعبه الشقيق في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتقدم والازدهار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)