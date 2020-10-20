السلطات تغلق المدارس بعطبرة تزامنا مع حراك (21) اكتوبر

اعلنت لجنة امن محلية عطبرة بولاية نهر النيل عن اغلاق المدارس بالمحلية غدا.

وبحسب خطاب صادر من رئيس لجنة امن عطبرة المدير التنفيذي للمحلية ماجدة علي برسي وفق صحيفة آخر لحظة معنون الي الادارة العامة للتعليم حمل قرار اغلاق المدارس بالمحلية غدا وبررت المدير التنفيذي الخطوة ب (التحسب) للتفلتات الامنية اثناء المسيرة المقرر قيامها 21 اكتوبر. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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