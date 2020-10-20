البشير : حُرمت من تشييع والدتي

قال الرئيس السابق عمر البشير انه قد سلب حقه في مواراة والدته الثرى لدى وفاتها في وقت رفض عبد الباسط سبدرات محامي الدفاع عن البشير لدى رده على خطبة الاتهام في قضية انقلاب الانقاذ ما أورده النائب العام أن المتهمين تمتعوا بكافة حقوقهم خلال فترة الاعتقال.

ونقل سبدرات في جلسة المحكمة الثلاثاء وفق صحيفة أخر لحظة عن البشير أنه قد صعق عندما سمع مزاعم النائب العام مؤكدا منعه من حضور مراسم دفن والدته لدى وفاتها في وقت سابق، كما نوّه البشير إلى أنه وخلال فترة حكمه قد سمح لمحكوم بالإعدام حضور تشييع والده.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)