(العدل) تؤجل امتحان القانون الجنائي

اعلنت سكرتارية مجلس تنظيم القانون عن تاجيل امتحان ماده القانون الجنائي المقرر لها يوم غدا الاربعاء ٢١ اكتوبر الي يوم الاحد الموافق ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠وذلك بحسب بيان صادر اليوم وفق صحيفة أخر لحظة عن اعلام وزارة العدل. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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