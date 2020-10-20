قرار بإعادة ملكية داخليات البركس وأراضي اتحاد وعمادة الطلاب لجامعة الخرطوم

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قراراً الثلاثاء، بنزع ملكية داخليات البركس والأراضي التي تضم دار اتحاد الطلاب وعمادة الطلاب، ومسبح الجامعة وعيادة العيون، من صندوق دعم الطلاب وإعادة ملكيتها لجامعة الخرطوم.
واستند القرار بحسب بيان من مجلس الوزراء، على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م بإلغاء القرار الجمهوري رقم (347) لسنة 2010م، الذي تمّ بمُوجبه تخصيص القطعة رقم (2) مربع (7) حي الشاطئ شرق الخرطوم لصالح الصندوق القومي لرعاية الطلا،ب لتُعاد ملكيتها لجامعة الخرطوم وفقاً للسجل السابق.
ووجّه القرار،وفق صحيفة السوداني وزارات شؤون مجلس الوزراء (الإدارة العامة للعقارات الحكومية) والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية والتخطيط الاقتصادي ومسجل عام الأراضي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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