رئيس مجلس السيادة يتسلم أوراق إعتماد عدد من السفراء

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم بالقصر الجمهوري أوراق إعتماد سفراء كل من ألمانيا وهولندا والفاتيكان والسويد والنرويج لدى السودان.

وأوضحت مديرة الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية السفيرة هالة بابكر النور في تصريح صحفي عقب مراسم تقديم أوراق الإعتماد ، أن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي أكد للسفراء الجدد خلال لقائه بهم " أنهم سيجدون المساندة والدعم اللازم الذي سيكمنهم من تأدية مهامهم على الوجه الأكمل، من أجل تعزيز وترقية العلاقات الثنائية بين السودان وبلدانهم في كافة المجالات ".

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