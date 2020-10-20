تصريح عضو باتحاد الفنانين حول رسوم الحفلات يثير ردود فعل غاضبة

أثار التصريح الذي صدر من أحد أعضاء مجلس اتحاد الفنانين بشأن الفنانين الملتزمين بسداد نسبة الاتحاد من التعاقدات الفنية أثار ردود فعل واسعة وغاضبة في الأوساط الفنية حيث أبدى عدد كبير من المهتمين بالفنون دهشتهم لعدم التزام عدد كبير من الفنانين بسداد نسبة الاتحاد التي لا تتعدى الخمسمائة جنيه في كل تعاقد لحفل سواء أن كان خاصا أم عاما .

ونقل المركز الصحفي لقناة النيل الأزرق عن مصدر باتحاد الفنانين بأن مجلس الاتحاد بصدد تكريم عدد من المطربين قبل نهاية الدورة الحالية وذلك لحرصهم علي سداد نسبة الاتحاد من التعاقدات الفنية الخاصة بالحفلات الخاصة والعامة ،وافاد المصدر أن هؤلاء المطربين ظلوا يحرصون علي إجراء تعاقدات حفلاتهم عبر مكتب الاتحاد وحتى إن تم الأتفاق خارج الاتحاد فإنهم يلتزمون بسداد نسبة الاتحاد .

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وأشار المركز إلى أن أبرز الذين يحرصون علي سداد نسبة الاتحاد هم الفنانون حسين شندي وعبدالقادر سالم وعمرإحساس وندى القلعة ومكارم بشير وإنصاف فتحي وفهيمة عبدالله .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)