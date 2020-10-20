الصحة تجهز مراكز للعزل تحسباً لكورونا والحمي النزفية

اعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن جاهزيتها لمكافحة الاوبئة وتجهيز مراكز للعزل تحسباً لوباء كورونا والحمى النزفية وقال مدير الادارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة بالوزارة د. نادر الطيب خلال ترأسه إجتماع التصدي لوضع الطوارئ الصحية بمباني الوزارة ان إدارته تعمل على تجهيزات التصدي للاوبئة بمافيها مراكز العزل مع منظمة الصحة العالمية والجهات ذات الصلة تجنبا للوصول إلى مراحل متأخره في الاوبئة وذلك بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن

حيث ناقش الاجتماع وفق صحيفة السوداني جميع المتطلبات واحتياجات غرف العزل والمعامل ووضع الإمداد الدوائي بالإضافة إلى وضع المستشفيات الحكومية التي تم تهيتئها لاستقبال حالات الطوارئ ومستشفيات العيون والتبليغ والاحالة وتوحيد قائمة التواصل للادارات والتنسيق .

ومن جانبه كشف مسؤول ادارة مراكز العزل د. بشير كمال الدين حامد عن تجهيز مراكز عزل أولية وثانوية وتوزيع المراكز الأولية على حسب التوزيع الجغرافي ابتداءً من مستشفى امدرمان بسعة سريرية بلغت عدد (٩) أسره ومستشفى بحري بسعة (١٠) أسره مستشفى ابراهيم مالك عدد (١٠) أسره إضافة إلى مركز عزل بمستشفى الشعب بعدد (٧) اسره ومركز عزل بمستشفى الولادة امدرمان بعدد (٤) أسره لافتاً إلي ان عدد الأسره بالمراكز الثانوية ومنها مركز يونيفرسال بالعناية المكثفة والوسيطة (١٦) سرير و(٢٠) سرير لمرضى الفشل الكلوي

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موضحاً ان المركز قابل للزيادة بسعة (٣٠) سرير للعناية و(٤٠) سرير للعنبر مشيراً إلى أن الهدف من المراكز الأولية حسب الخطة الموضوعة قائماً على تجميع المرضي وتقديم الخدمات الاسعافية لهم ثم تحويلهم الي المراكز الثانوية بمستشفي يونفرسال والخرطوم المدعوم بمنظمة رعاية الطفولة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)