قرارات خطيرة لوالي الخرطوم بشأن الاراضي بأثر رجعي من أبريل ٢٠١٩م

أصدر والي الخرطوم أيمن نمر القرار رقم (161) لسنة 2020م ونص على:

1- إيقاف جميع اجراءات التصاديق الجديدة الخاصة بالأراضي السكنية والزراعية بولاية الخرطوم، ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه. 2- تُلغى جميع اجراءات الأراضي السكنية والزراعية والتخصيص وتحويل الغرض، وتصاديق الأراضي السكنية للأفراد والجهات والمؤسسات غير الحكومية بولاية الخرطوم للفترة من الحادي عشر من أبريل 2019 وحتى تاريخ صدور القرار، لحين المراجعة من اللجنة المختصة. وذلك وفق صحيفة أخر لحظة الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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