جدل حول إغلاق الكباري غداً

كشف مصدر أمني مطلع، أن اللجنة الأمنية برئاسة والي الخرطوم أيمن خالد، وضعت خطة محكمة للتعامل مع مسيرة 21 أكتوبر غداً.

وقال المصدر إنه تم وضع كل وحدات قوات الشرطة في حالة استعدادٍ تامٍ، مع الاستعانة بقوات الجيش في أماكن محددة بمحيط القيادة العامة والقصر الجمهوري، مع مرافقة وكلاء النيابة لتلك القوات، لتقدير الموقف وإصدار أي توجيهات والتعامل مع أي مستجدات تطرأ.

وكشف المصدر بحسب صحيفة الصيحة، عن جدل لم يحسم بعد بشأن إغلاق الكباري، ونوه لرأي يؤكد ضرورة إغلاقها في زمن محدد، فيما يرى آخرون عدم إغلاقها، باعتبارها منافية لحُرية التعبير، وقال إنّ كل الترتيبات الأمنية واللوجستية اكتملت.

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وأوضح أنهم يعلمون التحديات التي ستكون عبئاً على الأجهزة الأمنية للتعامُل مع مثل هذه المواقف، لكنه دعا المواطنين للتحلِّي بالانضباط وعدم الخروج عن سلمية التظاهر والابتعاد عن الأماكن التي يعتبر الدخول فيها ممنوعاً، وقال إن الأجهزة الأمنية ليست لديها مصلحة فيما يجري الآن، وإنها ستؤدي دورها وفق التعليمات التي تصدر لها من جهات الاختصاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)