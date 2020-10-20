توقف الدعم النقدي للأسر وتغيير المسؤول عن المشروع

كشف مصدر مطلع بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، عن توقف الدعم النقدي للأسر لفترة ما بعد جائحة (كورونا) لأسبابٍ غير معلومة، ونوه إلى تغيير المسؤول عن مشروع الدعم النقدي وتسليم المهام لشخص آخر.

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فيما أجمع عددٌ من المتابعين والخبراء الاقتصاديين بحسب صحيفة الصيحة، على أن مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر، هو مشروعٌ سياسيٌّ لا يخدم الأسر ولا يخرجها من دائرة الفقر، وتوقفه أفضل من الاستمرار فيه، فضلاً عن أنّه يؤدي إلى فقدان الثقة والمصداقية بين الطرفين، ويُمكن للخطوة أن تقود للوقوف ضد الحكومة، بل إلى عدم الاستقرار السياسي والتعدي على حقوق الغير بأمر الجوع، وطالبوا الحكومة بأن تتّبع أسلوب الشفافية والمكاشفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)