شاهد بالفيديو: أصحاب حفل يرمون (نقطة) على فنان وناشطون يعلقون (عرفتوا ال 350 دولار دفعناها كيف)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله فنان يتغنى ويحصل على النقطة من أصحاب الحفل بكمية خرافية جعلت عدد من الناشطون يعلقون على الفيديو المتداول بقولهم (عرفتوا ال350 دولار دي دفعناها كيف).

وبحسب متابعات محررة(أخبار الخليج 365) فقد أنتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأشخاص الذين يرمون أموالهم على الفنانين في الوقت الذي يوجد فيه بعض الأشخاص في أشد الحوجة إليها،كما أضافوا بأن المواطن السوداني يستطيع .

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فيما قال البعض الآخر إلى أين يريد أن يصل المواطن بذلك البذخ الذي يفعله في الحفلات حيث قالوا(قروشكم دي وقت كتيرة كده إتصدقوا بها بدل البتعملوا فيه ده).

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)