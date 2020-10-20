وزيرة المالية تكشف عن خطة لتغيير سعر صرف الجنيه

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

قالت هبة محمد على، وزيرة المالية، إن الشعب تحمل كل شرور النظام السابق، معربة عن سعادتها بالتعهدات الأمريكية برفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وقدرت وزيرة المالية، خلال مؤتمر صحفى لعدد من الوزراء السودانيين بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، بلادها لدى واشنطن، بـ 700 مليون دولار.، كاشفة عن نية الحكومة تغيير سعر الصرف للجنيه السوداني.، و السماح بالتحويلات المالية من الخارج.

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وشددت الوزيرة على أهمية العمل على إصلاح قطاع البنية التحتية، و صياغة قوانين جديدة للاستثمار.