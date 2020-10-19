هيئة البث الإسرائيلي السودان يعتزم التطبيع وتوقعات برفع العقوبات فى غضون ساعات

نقلت هيئة البث الاسرائيلى عن مصادر امريكية ان السودان يعتزم توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل خلال أيام معدودة، واضافت المصادر في حديث لقناة الغد ان هناك اتجاهًا لرفع اسم السودان عن قائمة الدول المساندة للإرهاب وإعفائه من ديون بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقال مصدر في وزارة الخارجية السودانية وفق القناة ان هناك مؤشرات تدل على تفاهمات توطئة للبدء في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتوقع المصدر ان تعلن الولايات المتحدة في غضون ساعات عن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)