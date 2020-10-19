مجلس المريخ يطالب بإبعاد أربعة من أعضاء الاتحاد عن اجتماع الغد

أرسل مجلس إدارة نادي المريخ (المنتهية ولايته) خطاباً لمجلس إدارة الاتحاد طلب فيه منع اللواء د. عامر عبد الرحمن، والبروف محمد جلال والمهندس نصر الدين حميدتي وميرفت حسين من حضور اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقرر عقده غداً،

بحجة أن الأعضاء الأربعة يتمتعون بعضوية نادي المريخ ولا يحق لهم المشاركة في الاجتماع بسبب (تضارب المصالح)، على اعتبار أن الاجتماع سيشهد مناقشة قضية نادي المريخ، واستند مجلس المريخ إلى نص المادة (38) من النظام الأساسي للاتحاد.

يذكر أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المذكورين وفق صحيفة أخر لحظة سبق لهم أن استنكروا ورود أسمائهم في كشف عضوية نادي المريخ لجمعية 2019 واتهموا المجلس بالتزوير، ونفوا أن يكونوا قد تقدموا بطلبات للحصول على عضوية نادي المريخ.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )