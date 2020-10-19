كشفت عن أعمالها في حضور التطبيع مؤتمر صحفي مثير للجنة عضوية الهلال

عقدت لجنة العضوية بنادي الهلال مؤتمراً صحفياً مساء الأحد في دار الشرطة بالخرطوم بحضور أعضاء لجنة تطبيع نادي الهلال بقيادة الأمين العام الفريق السر أحمد عمر وإسماعيل عثمان نائب الأمين العام وبإشراف مباشر من لجنة العضوية برئاسة المحامي الطيب العباسي عضو اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء بالاتحاد السوداني لكرة القدم رئيس لجنة العضوية بنادي الهلال والمهندس رامي كمال عضو لجنة التطبيع وبقية أعضاء لجنة العضوية وبحضور مشرف لعدد من الإعلاميين.

بداية تحدث سعادة الفريق شرطة السر أحمد عمر ممثلاً للجنة التطبيع حيث ثمن الدور الكبير الذي قامت به لجنة العضوية في هذا الملف الكبير وشكر أعضاء لجنة العضوية على الدور الكبير الذي قاموا به من وضع خطة تسهل لأعضاء نادي الهلال من تجديد ونيل العضوية

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ومن ثم تحدث مولانا الطيب العباسي رئيس لجنة العضوية مؤكداً بأنهم لجنة مستقلة عن كل المكونات وأصبحت هنالك علاقة وطيدة ما بين لجنة العضوية ولجنة التطبيع، وتابع قائلاً: إن نيل العضوية حق أصيل لكل أبناء نادي الهلال، وقد كونا لجنة تم إعلانها عبر وسائل الإعلام وعقدنا ثمانية اجتماعات، تم حظر العضوية بحضور اللجنة، وحددنا وسائل التأمين، كما تم تكوين عدد من اللجان منها لجنة لاكتساب العضوية الجديدة وأخرى للتجديد، ونجدد التأكيد على أننا ضد حشد العضوية لذلك وقفنا فيها وحرصنا على تكوين لجنة أمنية لتكون هنالك عضوية تليق بعظمة نادي الهلال، كما تم تكوين لجنة لمراجعة العضوية القديمة، وهنالك تنسيق بين كل هذه اللجان.

ومن ثم تحدث وفق صحيفة السوداني عضو لجنة العضوية مولانا عز الدين فضل عن شروط نيل العضوية والضوابط العامة لاكتساب العضوية وهي أن يحضر العضو بنفسه لأن الاكتساب بالتوكيل لا يعتمد إلا التجديد وضرورة إحضار صورة من البطاقة الشخصية وصورة فوتوغرافية، كما أكد بأن الاشتراك بقيمة خمسة جنيهات للشهر على حسب القرار القديم، علماً بأن أيام العمل ستكون ثلاثة أيام في الأسبوع هي أيام السبت والإثنين والثلاثاء والأربعاء صباحاً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)