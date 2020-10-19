عاجل| حمدوك حمدوك يفتتح مؤتمر حوار الحريات الدينية.. أعلن عن مفاجأة

الإثنين 19 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

افتتح رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك مؤتمر حوار الحريات الدينية والتعايش السلمي الذي نظمته وزارة الشؤون الدينية والاوقاف، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، بفندق سلام روتانا اليوم الاثنين .



وأعلن حمدوك في كلمته الافتتاحية ان حكومته تعمل على تثبيت مفهوم السودان وطن يسع الجميع مشيرا الى أن هذا الفهم يجسد حرية الفكر انطلاقا من تدعيم حريات الاديان التى تقرها الامم المتحدة.

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واضاف أن السودان بلد متعدد في كل تفاصيل مفرداته الجغرافية والإثنية والديانات.

وقال إن السلام الذي وقعناه خلال الايام الفائتة في جوبا يعد امنية لجميع السودانيين معبرا عن أمله في أن يعم السلام كافة ربوعه خاصة شرقه لكي ينعم الجميع بالاستقرار.

وأشار الى ضرورة ارساء قيم العدل والمساواة وأن يعمل الجميع على إعلاء قيمة الحق والواجب.

وأكد التزام حكومته ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والاوقاف بتنفيذ توصيات المؤتمر.