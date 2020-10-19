عاجل| قرار هام من والي البحر الأحمر.. حظر التجمهر

الإثنين 19 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أصدر والي البحر الاحمر مهندس عبد الله شنقراي اليوم قرارا ولائيا بحظر التجمهر والتعدي علي الممتلكات العامة الخاصة، والإخلال بالامن والسلامة وترويع المواطنين،وذلك علي خلفية الاحداث التي شهدتها مدينتا بورتسودان وسواكن مؤخراً، احتجاجا علي قرار إعفاء والي كسلا صالح عمار.



و نص القرار ايضا علي حظر حمل السلاح الناري والسلاح الابيض، وقفل الطرق، ومقاومة السلطات،بالاضافة الي حظر نشر الصور والفيديوهات المتعلقة باحداث بورتسودان وسواكن وتداولها عبر الوسائط..

ونص القرار علي عقوبة السجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات ومصادرة الوسيلة او المال المستخدم في ارتكاب الفعل المخالف لاحكام القرار.

وعلي ذات الصعيد قررت اللجنة العليا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالولاية ان تكون الاحتفالات داخل المساجد وسجادات الطرق الصوفية بدلا عن الاحتفال المركزي الذي تم الاعداد له بالساحة الشعبية ببورتسودان، نظرا للظروف الامنية بسبب احداث بورتسودان وسواكن.

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ونوهت اللجنة الي ضرورة الالتزام بقرار حظر التجوال المعلن من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتي الرابعة صباحا، والالتزام بالاجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا خلال مراسم الاحتفالات.

وعلي صعيد متصل بحث الوالي بمكتبه مع وفد تنسيقية البني عامر تداعيات احداث بورتسودان وسواكن.

واوضح وفد البني عامر ان قرار اعفاء والي كسلا جاء صادما لقبيلة البني عامر،وافرز رد فعل من جانب شباب البني عامر، باغلاق وتتريس الطرق تعبيرا عن احتجاجهم على القرار.

واضاف الوفد ان القرار كان يمكن ان يأتي ضمن الاعفاء المرتقب الشامل لكل الولاة بالسودان.

واوضح الوفد ان الطرق تم فتحها، مؤكدا حرص البني عامر علي المحافظة علي الامن القومي ودعم جهود التعايش السلمي.