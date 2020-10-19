اكتمال الاستعدادات لاحتفالات المولد النبوي الشريف

بدأت الاستعدادات لاحتفالات المولد النبوي الشريف مبكرا في الميادين والأحياء وسط فرحة الأطفال الصغار والكبار بمولد سيد المرسلين وخاتم النبيين هذه الاحتفالات التي يغرق فيها الدراويش بالذكر على إيقاع ضرب النوبة و يمتدح فيها المادحون أفضل خلق الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم.

و استعد اصحاب بيع الحلوى وفق صحيفة السوداني بتجهيز محلاتهم لمباشرة البيع للزبائن بتزيين محالهم بجانب نصب جماعات الطرق الصوفية المختلفة لخيامهم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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