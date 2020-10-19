محمد الحسن الأمين: محكمة هارون بالسودان دليل على عدم تسليم رموز النظام السابق

عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد الحسن الأمين يقول إن بدء محاكمة أحمد هارون بالسودان دليل على عدم رغبة الحكومة في تسليم رموز النظام السابق المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وفق الجزيرة – السودان الخرطوم : ( أخبار الخليج 365)

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