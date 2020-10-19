اغلقت لجان مقاومة الديوم الشرقية، (سوق الديم) ، جراء ما اسمته بالممارسات السالبة والتجاوزات التي تتم بالسوق. ووصفت لجان المقاومة في بيان اطلعت عليه (أخبار الخليج 365)، الأحداث التى تجري بالسوق بالتصرف المرفوض للفوضى وعدم الإنضباط ومخالفه اللوائح والقوانين الإداريه داخل السوق.
ورهنت اللجان عودة السوق الى العمل، بحراسة قوة شرطية ليلاً وإزاله جميع الأكشاك داخل السوق ومحيطه الى جانب ضبط الاسعار من المحلية و إغلاق الجملون الغربي الى حين إصلاحه.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق سوق الديم ورهن عودته بتحقيق جملة مطالب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.