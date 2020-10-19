إغلاق سوق الديم ورهن عودته بتحقيق جملة مطالب

اغلقت لجان مقاومة الديوم الشرقية، (سوق الديم) ، جراء ما اسمته بالممارسات السالبة والتجاوزات التي تتم بالسوق. ووصفت لجان المقاومة في بيان اطلعت عليه (أخبار الخليج 365)، الأحداث التى تجري بالسوق بالتصرف المرفوض للفوضى وعدم الإنضباط ومخالفه اللوائح والقوانين الإداريه داخل السوق.

ورهنت اللجان عودة السوق الى العمل، بحراسة قوة شرطية ليلاً وإزاله جميع الأكشاك داخل السوق ومحيطه الى جانب ضبط الاسعار من المحلية و إغلاق الجملون الغربي الى حين إصلاحه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)