البعثة السودانية تخاطب خارجية الهند بشأن طالب سوداني مفقود

أفادت وزارة الخارجية بأنها على تواصلٍ دائم مع أسرة الطالب المفقود معاوية يوسف، الذي فقد زملاؤه التواصل معه في مدينة حيدر أباد بالهند، مشيرة إلى أنها ستمدها بكافة التفاصيل المتوفرة بالتعاون مع بعثة السودان في نيودلهي.
وقالت في بيان لها الأثنين وفق صحيفة (السوداني)، إن بعثة السودان في نيودلهي خاطبت وزارة الخارجية الهندية بشأن الطالب المفقود، وإنها على تواصلٍ مستمر مع السلطات المحلية بمدينة حيدر أباد، وأكدت أنها ستظل دوماً في خدمة المواطنين السودانيين بالخارج وحفظ حقوقهم دوماً، وتقديم كل ما من شأنه إعانة ذوي المبتعثين والمغتربين في التواصل معهم بدول المهجر، وتفقد أحوالهم.
الخرطوم ( كوش نيو)
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