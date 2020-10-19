شاهد بالفيديو : شاب سوداني يقدم فاصل من الرقص يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوداني قدم فاصل من الرقص المثير في إحدي الحفلات ،مما دفع عدد من الحضور لرمي النقطة عليه إعجاباً برقصه.

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد تضجر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تلك النوعية التى تقدم رقصات مخلة بالأدب ولاتليق بمجتمع الرجال، وأبانوا أن من يفعلون ذلك ليس لهم تفسير سوى أنهم غير ناضجين عقلياً كما طالبوا بضرورة حسم الفوضى التي تحدث داخل الحفلات.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)