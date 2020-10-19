الأمة القومي: لم ندعُ للخروج لمليونية 21 أكتوبر

أكد حزب الأمة القومي بأن الوضع الانتقالي يحتاج لتصحيح جذري، ولكن ليس عبر التظاهرات والمسيرات، وقال الفريق صديق إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي في حديثه لمصادر أمس، إن حزب الأمة القومي لم يطلب من أحد الخروج، مضيفاً بأن حزب الأمة القومي يعتز بمشاركته في ذكرى 21 أكتوبر ولكنه يدعو جماهيره بالالتزام بما يحقق الاستقرار.

ونفى إسماعيل بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن يكون حزبه قد طلب من أحد الخروج أو التظاهر ضد الحكومة الانتقالية، مضيفاً بأن حزبه سينظم احتفائية لتذكر هذه المناسبة، وانتقد الأحزاب – التي هي ضمن مكونات قحت – ورغم ذلك تدعو القوى الثورية للتظاهر ضد الحكومة الانتقالية، واصفاً هذه الأحزاب بعدم الانضباط.

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ودعا إسماعيل الأحزاب التي تطالب بالتظاهر بأن تعمل على حفظ الأمن، مضيفاً بأن هناك مؤسسات وآليات مثل قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية وقوى المجتمع المدني، يمكنهم توصيل توصياتهم ومناصحاتهم لكل هذه الآليات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)