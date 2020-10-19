السيادي: مقدرات الدولة والشعب خط أحمر

رأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بالقصر الجمهوري اجتماعاً ضم النائب العام وقيادات المنظومة الأمنية بمختلف تشكيلاتها بشأن تداعيات أحداث العنف بشرق السودان.

وأمن الاجتماع بحسب صحيفة السوداني الدولية، على التأمين على حكم سيادة القانون، وحماية الحقوق الدستورية والقانونية، وكفالة حق التعبير السلمي، بما يوافق القانون والموجهات حسب الحال.

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وقيام المنظومة الأمنية بواجباتها في إنفاذ القانون، بالضمانات القانونية المعلومة، والعمل على بسط هيبة الدولة، واعتبار مقدرات الدولة والشعب والمرافق الحيوية والإستراتيجية خط أحمر لا يجوز بحال من الأحوال المساس به أو محاولات التخريب أو التعطيل أو الاستيلاء عليها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)