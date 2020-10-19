شكاوى من ضعف الأجور بشركة الهدف الأمنية

اشتكت لجنة العاملين بشركة الهدف والخدمات المحدودة من ضعف مرتبات العاملين واتهمت الشركة باستغلال العاملين وكشفت عن تقاضيها مقابل الحارس الواحد من المؤسسات المتعاقدة معها شهريا 28 الف جنيه بينما يبلغ مرتبه 2000 جنيه.

وقال رئيس اللجنة لمصادر على الرغم من الغلاء المعيشي مازالت مرتباتنا لا تتجاوز الـ2000 جنيه وليس لدينا بدل وجبة أو تأمين صحي ويتم خصم رسوم تأمين اجتماعي مائة جنيه)، واتهم الشركة باستغلال العمال لجهة أنها تتعاقد مع مؤسسات بمبالغ ضخمة نظير توفير الخدمات الأمنية بالساعة بواقع 40 جنيهاً للحارس الواحد بينما تبلغ تكلفة اليوم 960 جنيهاً بمايعادل في الشهر 28 ألف و800 جنيه ، وانتقد بحسب صحيفة الجريدة، ما وصفه بالتسويف والمماطلة التي تمارسها الشركة التي ظلت تعد العاملين بزيادة مرتباتهم الى 4 ألف جنيه وأردف: (رغم أن هذه الزيادة بسيطة مقارنة بانفلات الأسعار الا أن الشركة لم تلتزم بها ).

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)