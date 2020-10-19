الأمين داوود: من خطط ودبر لأحداث كسلا هدفه جر الشرق إلى حرب أهلية

لم يستبعد رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة وعضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية الأمين داوود أن يتحول الصراع الدائر في شرق السودان إلى حرب أهلية لجهة أن الذين رتبوا ودبروا للصراع في الشرق يريدون أن يتحول إلى حرب أهلية.

وقال رئيس الجبهة الشعبية المتحدة، إن أصحاب الأجندة في هذا الصراع تتركز فكرة مؤامرتهم حول ضرورة عدم اتفاق أهل الشرق وعدم انتباههم لحلحلة مشاكلهم وذلك حتى يتم شيطنة الواقع بهذه الصورة التي يراها العالم الآن، وأكد أن طبيعة الأحداث التي جرت في شرق السودان، أحداث سياسية لبست ثوب القبلية، وأردف: هذا صراع جديد من منتوج الثورة والحرية ، فضلاً عن أن كل الأحداث القديمة وجذور المشكلة لم تسقط مع سقوط عرش الانقاذ بل تم تسويقها في قالب الاحداث ومجرياتها، وفي رده على سؤال حول من يقف وراء أحداث الشرق، ذكر الأمين بحسب صحيفة الجريدة، (كل من لا يريد أمن واستقرار السودان عبر بوابة شرقه، سواء كان من الداخل والخارج وتلاقت مصالحهم وخرجت هذه الفتنة وتطورت بشكلها الحالي).

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)