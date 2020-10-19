الدفاع في قضية علي عثمان يطعن في مستند اتهام بالتزوير

أرجأت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالامتداد المنعقدة برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور معلا، الفصل في طعن هيئة الدفاع في محاكمة القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه، وآخرين، على ذمة اتهامهم بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، في قضية منظمة العون الإنساني في مستند الاتهام الرابع الذي يحتوي على اقرار من قائد فريق حماية المتهم طه، الذي مثل أمام المحكمة كشاهد، والذي أقر لدى مناقشته بأن التوقيع بالاقرار يخصه، ولكنه نفى محتواه.
وقال ممثل دفاع المتهم الثاني بحسب صحيفة المواكب، أن الشاهد أنكر صلته بمحتوى مستند اتهام (4) ولم يقدم أصل المستند حتى يتم مقارنته بالصورة المقدمة حسب قانون الإثبات وعليه طعن في المستند بالتزوير وطالب بالتحقق حولها وطلب المحكمة بإلزام الاتهام بتقديم الأصل.
واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد السابع عقيد يحيى آدم عبد الله يحيى الذي أفاد في رده على الاتهام بأنه ضابط بجهاز الأمن والمخابرات العامة، ونفى عمله برئاسة الجمهورية وأن علاقته بمكتب النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق أنه كان قائد لفريق الحماية والتأمين الخاص بالنائب الأول السابق المتهم الثالث في البلاغ علي عثمان محمد طه منذ العام 2009 وحتى العام 2019م، ونفى معرفته برئيس المجلس الاستشاري لمنظمة العون الإنساني سعودي الجنسية عادل البترجي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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