عصفورة السودان تطلق مبادرة (حكامة)

تستعد الفنان انصاف فتحي لاطلاق مبادرة “حكامة” الفنية لترسيخ مفاهيم السلام، وذلك بالتعاون مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني، وتدشن المبادرة اعمالها خلال الايام المقبلة من ولاية جنوب كردفان، وسط تظاهرة فنية ثقافية كبرى بحضور عدد من القيادات بالولاية.
انصاف سبق وان اطلقت عدداً من المبادرات التي تدعم السلام، كان آخرها بحسب صحيفة آخر لحظة اصدار البوم غنائي باسم “السودان حبيبي”، كما سجلت حلقة خاصة بالتلفزيون بعنوان “عصفورة السودان” تغنت فيها باغنيات للوطن والسلام.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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