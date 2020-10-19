إقالة (5) من مديري الإدارات بتلفزيون الخرطوم

أقال مدير هيئة إذاعة وتلفزيون الخرطوم خمسة من مديري الإدارات، فيما قدم أربعة استقالات جماعية، بعد قرار إقالة عدد من زملائهم، وذلك على خلفية تردي الأوضاع بشكل واسع داخل الهيئة، وشهدت الهيئة عدداً من الإقالات والاستقالات جراء ذلك.
وقال مصدر إن قرار استقالة عدد من العاملين جاء بسبب تفشي المحسوبية والفشل الإداري وانهيار بيئة العمل من قبل المدير الجديد للهيئة الذي تم تعيينه من قبل الحكومة الانتقالية.
وذكر المصدر بحسب صحيفة الصيحة، أن مدير الهيئة الجديد تم تعيينه بعقد خاص، وأقال بعد تعيينه خمسة من مديري الإدارات محسوبين على لجان المقاومة داخل الهيئة، واعتبر أن قرار الإقالة مخالف لقرارات والي الخرطوم التي أوقفت التعيين بالعقود الخاصة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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