الداخلية تضبط (1317) سائق لعدم ارتدائهم الكمامة

اتخذت وزارة الداخلية الاجراءات القانونية قبل 1317 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة، في اطارا حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للاجراءات الاحترازية التي تتخذها اجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بحسب صحيفة آخر لحظة، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار قيروس “كورونا” والمتضمن الزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)