أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني الالكترونية:

تمديد حظر التجوال بولاية كسلا

إعفاء وتعيين مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال

تعيين أمين عام لديوان الضرائب

“حميدتي” يؤكد استعداد الحكومة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

قوى الحرية والتغيير تتوافق على تعديل نسب المجلس التشريعي

صحيفة آخر لحظة:

أبناء الشرق يحتجون بالخرطوم وقرارات سيادية وأمنية صارمة

وكيل التعدين يتوعد شركات الامتياز بـ(البل)

وفد إسرائيلي يزور الخرطوم في غضون أيام

حمدوك لـ(بنسودا): ملتزمون بتحقيق العدالة

تطورات ومعلومات مثيرة في قضية علي عثمان

(الأمة) يحدد شروطه لاختيار وزراء (الثورية)

صحيفة السوداني الدولية:

Advertisements

الأنتربول يلاحق علي كرتي وحامد ممتاز

ضبط حبوب مخدرة وإحباط تهريب عملات أجنبية بمطار الخرطوم

لينا الشيخ ..2020 سنة صعبة على الجهاز التنفيذي

جعفر خضر: تسليم البشير للجنائية سيكون عبرة لعساكر المجلس السيادي

صحيفة الوطن:

حميدتي يؤكد استعداد الحكومة للتعاون مع الجنائية الدولية

الحرية والتغيير تنفي التوافق على تحرير الوقود

مناوي:الأحزاب تتخوف من اتفاق جوبا

تعيين أمين عام جديد لديوان الضرائب

صحيفة أخبار اليوم:

نشاط مكثف للمدعية العامة للجنائية الدولية وبنسودا تجتمع بحميدتي وحمدوك.

اديب: نحتاج لوقت أطول لإنهاء التحقيقات في قضية فض الاعتصام.

حميدتي يؤكد إستعداد الحكومة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

حمدوك يؤكد التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر.

الإمدادات الطبية تؤكد توزيع أدوية الاطفال دون سن الخامسة مجانا.

دقلو يجتمع بقيادات المنظومة الأمنية والنائب العام حول أحدث الشرق.

صحيفة القوات المسلحة : رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد إتحاد المهن الموسيقية

دقلو يجتمع بقيادات المنظومة الأمنية والنائب العام حول أحدث الشرق

أمر طوارئ بالبحر الأحمر يحظر السلاح الناري والتجمهر والإخلال بالأمن

حمدوك : زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)