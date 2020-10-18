قطر : نتمنى تحقيق السلام الشامل في السودان

جددت دولة قطر تهنئتها للسودان بمناسبة التوقيع على إتفاق السلام مع الجبهة الثورية ونقل سفير دولة قطر بالخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي، التهاني لعضو مجلس السيادة صديق تاور خلال لقائه اليوم به بمكتبه بالقصر الجمهوري.
وأعرب الكبيسي، وفق صحيفة أخر لحظة عن تمنياته بأن يتحقق السلام الشامل والاستقرار في السودان.من جانبه عبر تاور عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومة وشعب قطر على مواقفهم الداعمة للسودان في مجابهة السيول والفيضانات التي إجتاحت أجزاء واسعة من البلاد مؤخرا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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