البرهان يلتقي وفد إتحاد المهن الموسيقية

إلتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الاحد وفد إتحاد المهن الموسيقية برئاسة سيف الجامعة الأمين العام للإتحاد ، حيث قدم الوفد التهنئة لرئيس المجلس بمناسبة التوقيع على إتفاق السلام في الثالث من أكتوبر الجاري بجوبا.

وأشار الأمين العام لإتحاد المهن الموسيقية في تصريح صحفي وفق ( اعلام المجلس ) إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الفنانون في الفترة المقبلة من أجل التبشير بثقافة السلام وترسيخ قيم المحبة والوئام في المجتمع.

Advertisements

وأضاف بأن اللقاء تناول أيضاً قضايا الفنانين ،مبيناً أنهم أصحاب مصلحة حقيقة في أن يعم السلام والوئام والإستقرار كل أرجاء الوطن. مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى عدد من المبادرات التي يمكن أن يقودها الفنانون من أجل إستدامة السلام في مناطق النزاعات والحروب ورتق النسيج الإجتماعي في تلك المناطق .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)