تمديد حظر التجوال بولاية كسلا

أعلن والي ولاية كسلا المكلف فتح الرحمن الأمين، تمديد حظر التجوال المفروض في الولاية ليومين إضافيين ويستمر التمديد بحسب صحيفة (السوداني) ليومي الأحد والاثنين ١٨ و١٩ اكتوبر الحالي. وشهدت ولاية كسلا قبل أيام، احتجاجات رافضة لإقالة الوالي صالح عمار وراح ضحيتها 8 أشخاص وجرح العشرات. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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