شكاوي من سوريين حاصلين على الجنسية السودانية بمنعهم من السفر

فوجئ أجانب في السودان بإجراءات جديدة بدأت بالتدقيق بالجنسيات السودانية الممنوحة لهم، وانتهت بمنع من يحمل الجواز السوداني من السفر لحين التحقق من جنسيته.
وكان نصيب الجاليتين السورية والعراقية هو الأكبر من الحملة، حيث تم تشكيل لجنة فحص لملف كل شخص تم تجنسيه خلال حكم النظام السابق وتحديدا عام 2014 وما بعده.
وذكر سوريون لموقع تلفزيون سوريا أنه تم إرجاعهم من المطار ومنعهم من السفر، وطلب منهم إحضار خطاب يؤكد على عدم حصولهم على الجنسية السودانية.
وأعاقت إجراءات الحكومة السودانية حركة سوريين من بينهم رجال أعمال ومستثمرون وأشخاص قاربت إقاماتهم في دول أخرى على الانتهاء، ويتطلب الحصول على “الخطاب” وقتا طويلا بسبب بطء الإجراءات البيروقراطية.
سوريون كثر باتوا عالقين في السودان ومنعوا من السفر الأمر الذي دفعهم إلى رفع دعوى في المحاكم ضد وزارة الداخلية لاعتبارهم هذا القرار غير قانوني.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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