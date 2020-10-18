تعيين أمين عام لديوان الضرائب

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م، وبناءً على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف، قراراً بتعيين الحاج عثمان محمد هارون أميناً عاماً لديوان الضرائب. ووجّه القرار، وفق صحيفة السوداني وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي (ديوان الضرائب) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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