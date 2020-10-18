حمدوك: زيارة وفد الجنائية شهادة على التغيير

قال رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وتابع: “إن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة التي طالبت من بين أشياء أخرى بالعدالة”.

وأشار د. حمدوك إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.

من جانبه، أوضح وفد المحكمة أن الجهات العدلية ستناقش التفاصيل المتعلقة بكيفية سُبل التعاون بين المحكمة الجنائية والجهات المختصة في السودان.

والتقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم الأحد بمكتبه، وفق صحيفة السوداني وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعية العامة فاتو بنسودا، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير العدل د. نصر الدين عبدالبارئ.

Advertisements

وتأتي زيارة وفد المحكمة الجنائية في إطار التنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض والتقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)