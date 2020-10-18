توقيف شابين بسرقة خراف

تمكنت مباحث قسم أمبدة جنوب من استرداد مسروقات تمثلت في (5) رؤوس من الضأن بقيمة (52.000) جنيه تمت سرقتها من منزل المبلغ. ومن خلال البحث تم القبض على متهمين وبحوزتهما الخراف المسروقة وتم وضعها معروضات في البلاغ المدون بحسب صحيفة السوداني الدولية. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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