اتهام عامل طلمبة شهيرة بتزوير كبونات وقود

حررت محكمة جنايات الخرطوم شمال ورقة اتهام تحت طائلة المادة (123) من القانون الجنائي المتعلقة بالتزوير في مواجهة عامل بإحدى طلمبات الوقود الشهيرة بالخرطوم واتهمته المحكمة بتزوير “كبونات” وقود تخص الطلمبة. ورد ممثل الدفاع المحامي مصطفى يوسف بأن موكله غير مذنب ولديه بينة على ذلك على ضوئها حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع قضية الدفاع. Advertisements وتعود تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن المفوض القانوني لشركة تقدم بشكوى يفيد بتزوير كبونات خاصة بمهندسي الطلمبة، ليتم تحرير بلاغ والقبض على المتهم، وبعد اكتمال إجراءات التحري أحالت النيابة ملف القضية للمحكمة للفصل النهائي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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