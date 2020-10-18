شاهد بالفيديو: مطرب سوداني يدندن بأغنية(مع الطيور) وينال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الشاب علي ساجوري وهو يردد أغنية (مع الطيور) للفنان الراحل مصطفى سيد أحمد بطريقة نالت إعجاب العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد وجد الفيديو المتداول قبول كبير من رواد المواقع الذين أبدوا إعجابهم بصوت الفنان وأشادوا بالأغنيات التي يؤديها واصفين صوته بالمميز ويدخل قلوب المستمعين من أول وهلة .

من جانبهم قال البعض الآخر إن جميع الأغنيات التي يتغنى بها مميزة وتخص فنانين قامة كما طالبوه بمواصلة سيره على ذلك النهج وعدم الخوض في الأغنيات الهابطة التي تزدحم بها الساحة الفنية.

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الخرطوم:(أخبار الخليج 365)