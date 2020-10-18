انخفاض في أسعار السكر بالخرطوم

تراجعت أسعار السكر بالخرطوم لـ(6.150) جنيه للجوال الكبير زنة (50) كيلو نتيجة للوفرة وركود الأسواق. Advertisements وقال تاجر سكر جملة بسوق أم درمان أحمد عبدالله لمصادر إن هنالك تراجعاً في أسعار السكر، مبيناً أن سعر السكر زنة (50) كيلو بسعر (6,150) جنيه، أما زنة (10) كيلو (1,300) جنيه، و(5) كيلو بسعر (650) جنيه، وتوقع المزيد من التراجع في الأسعار بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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